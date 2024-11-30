Eski Eşini Öldüren Astsubaya Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
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Eski Eşini Öldüren Astsubaya Ağırlaştırılmış Müebbet

Eski Eşini Öldüren Astsubaya Ağırlaştırılmış Müebbet

Adana'da eski eşi Dr. Feray Balkan'ı öldüren astsubay Seçkin Ergü, müebbet hapse mahkum edildi.

30.11.2024 11:16
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Adana'da başhekim yardımcısı olarak görev yapan eski eşi Acil Tıp Uzmanı Dr. Feray Balkan'ı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde öldürdüğü iddia edilen astsubay Seçkin Ergü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Sanık karar duruşmasında, "Tüm kadınlarımızdan ve insanlıktan özür diliyorum" diye ağladı.

Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Acil Tıp Uzmanı Dr. Feray Balkan (39), Adana'da ikamet eden annesini ziyarete gitti. 8 Mart'ta çocukları 12 yaşındaki kızı Asya ve 4 yaşındaki oğlu Aliş ile gezdikten sonra annesinin Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yaşadığı apartmana dönen Balkan, 1 yıl önce boşandığı eski eşi Seçkin Ergü'nün (39) de arkasından apartmana girdiğini fark etti. Balkan, çocuklarını asansöre bindirdikten sonra eski eşinin silahlı saldırısına uğradı. Ergü'nün beylik tabancası ile vurduğu Balkan olay yerinde hayatını kaybetti.

Olaydan sonra tutuklanan Astsubay Seçkin Ergü ile ilgili olarak, 'tasarlayarak kasten öldürme' iddiasıyla yargılandığı Adana 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Seçkin Ergü katıldı.

"Doğru söze yalan gerekmez"

Öldürülen Feray Balkan'ın yakınlarının ve taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada sanık Ergü, son savunmasında şu ifadelere yer verdi:

"Biz boşandıktan sonra bitti dememe rağmen Feray anlamıyor ve sürekli beni yanına çağırıyordu. Bu nedenle sık sık bir araya geliyor ve aynı evde kalıyorduk. Ancak yanına gittiğimde de sürekli bana 'şerefsiz', 'sen adam değilsin' gibi hakaretlerde bulunuyordu. Ailesi bizim görüştüğümüzü bilmiyordu. Evine gittiğimde eğer ailesi gelecekse eşyalarımı kaldırıp, beni evden gönderiyordu. Yanındayken bana 'aşkım, hayatım' gibi sözler söyler, uzaktayken de kötü davranırdı. Sürekli gelgitli davranışları vardı. Ayrıca kendisini takip ettiğimi düşünüyordu. Yemin ederim ki ben öyle bir şey yapmadım. Doğru söze yalan gerekmez."

"Tüm kadınlarımızdan özür dilerim"

Sanık Ergü sözlerinin devamında gözyaşlarına hakim olamayarak eski eşini nasıl öldürdüğünü şöyle anlattı:

"Feray annesinden çok çekiniyordu. Annesi yanına geleceği zaman bana karşı davranışları çok değişiyordu. Ben annesinin onu çok sıktığını düşünüyorum. Zaten 13 yıllık evlilik hayatım boyunca ailesiyle birkaç defa görüşmüşümdür. Kendisine boşandıktan sonra dahi yardımcı olmaya devam ediyordum ama o bunu suistimal ediyordu. Olay günü yanlarına gittiğimde binaya girdiklerini gördüm. Arkalarından gittim. Feray beni görünce yine hakaret etmeye başladı. 'Parasız erkeğe erkek mi denir' gibi hakaretlerde bulunmaya devam edince ben de sinirlenip, kendimi kaybettim. O an gözüm kapalı şekilde 3 el ateş ettim. Bu olayı kasıtlı yapmadım. Olayın olduğu günün Dünya Kadınlar Günü olması tamamen tesadüf. Zaten böyle bir şey yapan insan o günde mi yapar? Çok pişmanım. Tüm kadınlarımızdan ve insanlıktan özür diliyorum."

Mahkeme heyeti, sanık Seçkin Ergü'yü eski eşi başhekim yardımcısı Feray Balkan'ı tasarlayarak öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edip tutukluluğunun devamına karar verdi. - ADANA

Kaynak: İHA

Mahkum, Mahkum, 8 Mart, adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski Eşini Öldüren Astsubaya Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika

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