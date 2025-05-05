Eski eşini sokak ortasında öldüren şahıs kaçmaya çalışırken böyle yakalandı - Son Dakika
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3.Sayfa

Eski eşini sokak ortasında öldüren şahıs kaçmaya çalışırken böyle yakalandı

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İstanbul Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi ve yanındakiler tarafından sokak ortasında kaçırılmak istendi. Çevredekiler tarafından kayda alınan o anlarda kendisini kaçırmak isteyenlere direnen talihsiz kadın, güpegündüz silahla vurularak öldürüldü. İşlediği cinayet sonrası kaçmaya çalışan eski eşin yakalandığı anlar ise bir vatandaş tarafından kayda alındı.

05.05.2025 14:12
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İstanbul'un en merkezi ilçelerinden biri olan Şişli, gündüz vakti yaşanan korkunç bir kadın cinayetiyle sarsıldı. 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi ve yanındaki kişiler tarafından sokak ortasında kaçırılmak istendi. Talihsiz kadın, yaşadığı dehşet anlarında canhıraş bir şekilde direnmeye çalıştı.

DİRENDİ, SOKAK ORTASINDA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Bahar Aksu'nun bağırarak yardım istediği ve kaçırılmaya çalışıldığı net bir şekilde görülüyor. Bir süre araca binmemek için direnen talihsiz kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü. Kan donduran cinayetin kalabalık bir caddede gündüz saatlerinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

KATİL KOCANIN YAKALANMA ANI

Cinayetin ardından kaçmaya çalışan saldırgan polis ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede yakalandı. Eski eşin otoyolda yakalanma anları da kameralar tarafından anbean kaydedildi. Katilin gözaltına alınmasıyla birlikte olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer iki şüpheli de emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Eski eşini sokak ortasında öldüren şahıs kaçmaya çalışırken böyle yakalandı

İstanbul, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Şişli, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski eşini sokak ortasında öldüren şahıs kaçmaya çalışırken böyle yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • poyraz can:
    böyle adaletin de ülkenin de ben taa.... 62 4 Yanıtla
  • Genel Production:
    5-10 yıla dışarda... 39 1 Yanıtla
  • Sertan Yorulmaz:
    İstanbul iyicene Teksas’a döndü 28 1 Yanıtla
  • erkan er:
    bu görüntülere rağmen vicdanlı hakimlerimiz bu caniye indirim uygular merak etmeyin 12 0 Yanıtla
  • İSHAK DARDOĞAN:
    6284 sayılı kanun çıktı daha da Aile içi olaylar çoğaldı, Çözüm bulunması lazım , bu kadar insanlar ölüyor yazık 8 1 Yanıtla
  • babasultan:
    karakolda tebrik edilmiş, çay ısmarlanmıştır .. sonrasında savcılık teşekkür edip mahkemeye yollamıştır, en son hakimde bir tepsi baklava ısrmarlamış evine bıraktırmıştır. geldğimiz nokta bu :) 8 0 Yanıtla
  • Serhat Dursun:
    Herkes yanında silahla bıçakla geziyor. gidişat iyi değil. kendinizi koruyun. 6 0 Yanıtla
  • osman şahin:
    HERKESİN BELİNDE SİLAH HERGÜN CİNAYET İŞLENİYOR HAK,HUKUK,ADALET ADAMINA GÖRE İŞLİYOR KATİLERİN ÇOĞU DIŞARDA TIPKI İKİ EVLADINI KATL EDEN KATİL GİBİ 3 0 Yanıtla
  • Rasit Balaman:
    Kısas en güzeli 1 0 Yanıtla
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