Eski eşini sokak ortasında öldüren şahıs kaçmaya çalışırken böyle yakalandı

İstanbul'un en merkezi ilçelerinden biri olan Şişli, gündüz vakti yaşanan korkunç bir kadın cinayetiyle sarsıldı. 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi ve yanındaki kişiler tarafından sokak ortasında kaçırılmak istendi. Talihsiz kadın, yaşadığı dehşet anlarında canhıraş bir şekilde direnmeye çalıştı.

DİRENDİ, SOKAK ORTASINDA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Bahar Aksu'nun bağırarak yardım istediği ve kaçırılmaya çalışıldığı net bir şekilde görülüyor. Bir süre araca binmemek için direnen talihsiz kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü. Kan donduran cinayetin kalabalık bir caddede gündüz saatlerinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

KATİL KOCANIN YAKALANMA ANI

Cinayetin ardından kaçmaya çalışan saldırgan polis ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede yakalandı. Eski eşin otoyolda yakalanma anları da kameralar tarafından anbean kaydedildi. Katilin gözaltına alınmasıyla birlikte olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer iki şüpheli de emniyet güçlerince gözaltına alındı.