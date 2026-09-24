Eski eşinin bıçaklı saldırısında kadın öldü, Ankara Gölbaşı\'nda toprağa verildi

Ankara'da eski kocası tarafından öldürülen kadının ablası, zanlının çocuklarla annesinin görüşmesine engel olduğunu ve çantalarına takip cihazı yerleştirerek eski eşinin nerede olduğunu öğrenmeye çalıştığını iddia etti. Bir haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden genç kadın ise Gölbaşı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

17 Eylül'de Etimesgut'un Elvan Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde meydana gelen olayda, Buse Akgün (26), 6 ay önce boşandığı eski eşi Bayram Gök'ün (36) bıçaklı saldırısına uğramıştı. Karnına ve boğazına aldığı derin bıçak yaraları nedeniyle ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde müşahedeye alınmıştı. Müdahalelere rağmen kurtarılamayan Akgün dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Akgün için Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Akgün'ün naaşı, namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Vefat eden kadının ailesi, saldırganın sürekli ölüm tehditlerinde bulunduğu iddia etti

Hayatını kaybeden Buse Akgün'ün ailesi, zanlı Bayram Gök'ün ailesiyle birlikte sürekli Akgün'ü öldürmekle tehdit ettiğini iddia etti. Akgün ailesi, Bayram Gök'ün velayetleri kendisinde olmamasına rağmen çocuklarını alıkoyduğunu ve anneleriyle görüşmesine engellediğini de ileri sürdü. Mağdur ailenin iddiaları arasında, zanlının kendi çocuklarının çantasına takip cihazı yerleştirdiğini ve gizlice eski eşini takip etmeye çalıştığı da yer aldı.

"Kardeşimi kalbinden bıçaklamış"

Olayla ilgili konuşan Akgün'ün ablası Nurcan Yıldız, kardeşinin 6 ay önce boşandığını belirterek, "Kardeşimi sürekli tehdit ediyordu. 'Seni gördüğüm yerde öldüreceğim' diyordu. 6 ay önce boşanmışlardı. Kardeşime çocuklarını hiç göstermiyorlardı. Çocuğu okula başlamıştı. Ona çanta ve okul eşyaları almıştı. Hediyeleri vermek için okulun bahçesinde beklemeye başlamış. Her şey aniden gelişmiş. Eski kocası okulda olduğunu öğrenmiş. Bıçakla saldırmış. Kalbinden bıçaklamış kardeşimi. Yere yığılmış. Kalbi durmuş. Ambulansla hastaneye götürmüşler. Makineye bağlamışlardı. Entübe edilmişti. Yeğenlerimin velayeti kardeşimdeydi. Buna rağmen çocuklarını göremiyordu. Kocası çocuklarına annelerini sürekli kötü şekilde anlatıyordu" dedi.

"Çocuklara 'anneniz öldü' diyorlarmış"

Abla Yıldız, aldatma iddiaların ise iftira olduğunu ifade ederek, "Ortada aldatma diye bir şey yok. Kardeşim çocuklarına yakın olmak için ev tuttu. Ailesine 'siz yük olmak istemiyorum' demişti. Kocası ve onun ailesi sürekli tehdit mesajları atmış. Çocukların çantalarına takip cihazı koymuşlar. Anneanneleri çocukları parka götürdüğü sırada bu cihazdan ses duymuşlar. Kısa bir süre sonra da saldırgan yanlarına gelmiş. Çocuklara 'anneniz öldü' diyorlarmış. Çocuklar şu anda yetimhanede duruyor. Artık kadın cinayetleri olmasın. Bizim canımız yandı, başka kimsenin canı yanmasın. Kardeşimi öldüren cezasız kalmasın. Ailesinin de olayla ilgisi var diyorlar. Kim karıştıysa bu olaya cezalarını çeksin" diye konuştu.

"Ailesinin de bu olayda payı var"

Akgün'ün kız kardeşi Rabia Akgün ise, saldırganın cinayeti uyuşturucu madde etkisinde işlediğini ileri sürerek, "Ablamın canına kaydılar. Canımın yarısını toprağa verdim. Kanı yerde kalmasın istiyorum. Sorumlular sokağa çıkamasın. En ağır cezayı alsın. Ablam sadece çocuklarını görmek istedi. Çocuklarına 5 aydır bir kez bile sarılamadı. Velayeti onda olmasına rağmen. Göstermediler çocuklarını. Sürekli tehdit ediyorlardı. Polise gitmeye dahi korkuyordu. Olay günü buluşacaktık. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Polisten öğrendim. Saldırganın uyuşturucu madde kullandıktan sonra cinayeti işlediğini düşünüyorum. Ailesinin de bu olayda payı var. Hepsinin cezasını çekmesini istiyorum. Kardeşim bana evliliğiyle ilgili hiçbir şey anlatmıyordu. Evinin içini bilmiyorduk. Kocasının sinirli olduğu anlarda çok problemli bir hale büründüğünü söylüyordu. Evliyken şiddete maruz kalıp kalmadığını bilmiyorum" dedi.

"Kızı annesine, 'babam bıçakla geziyor sakın yanına yaklaşma uzak dur' demiş"

Akgün'ün kuzeni Ayşen Çelik ise, Bayram Gök'ün yanında bıçak taşıdığını belirterek şunları dedi:

"Katil, her şeyi planlamış. Bilerek yapmış. Planlamasa zaten bıçakla gezmezdi. Kızı annesine, 'babam bıçakla geziyor sakın yanına yaklaşma uzak dur' demiş."

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.