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Eski eşinin öldürdüğü Tülay, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Eski eşinin öldürdüğü Tülay, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Tülay Dağaşan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Olayın ardından yapılan otopsi işlemlerinin ardından Dağaşan'ın cenazesi ailesine teslim edildi ve Darıca Fatih Orta Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Balçık köyü Darıca mezarlığına defnedildi.

Eski eşinin öldürdüğü Tülay, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
05.01.2024 - 22:43,  Güncelleme: 22:49
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Boşandığı eşini öldüren zanlı teslim oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eski eşine tabancayla boynundan vurarak öldüren daha sonrada kaçan zanlı polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, dün Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 152/1 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ş.A, kısa süre önce boşandığı eşi Tülay Dağaşan ile konuşmak için bulunduğu evin sokağına geldi. O sırada işten gelen Tülay Dağaşan, Ş.A.'yı karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı. İkili arasında başlayan konuşma tartışmaya dönüştü. Ş.A., tabanca ile eski eşine 5 el ateş etti. Tabancadan çıkan 3 kurşun kadının boynuna isabet etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, Ş.A. ise servis aracına binerek kaçtı. Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin peşine düştüğü eski koca, gece saatlerinde karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.

Yerel televizyonun reklam departmanında çalışan Tülay Dağaşan, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Dağaşan'ın cenazesi bugün Darıca Fatih Orta Cami'de kılınacak ikindi namazına müteakip toprağa gömülecek.

Kaynak: İHA
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Kocaeli, Güvenlik, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski eşinin öldürdüğü Tülay, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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