Eski Ev Arkadaşını Öldüren Kadın: 'Hakaretlerine Dayanamadım' - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eski Ev Arkadaşını Öldüren Kadın: 'Hakaretlerine Dayanamadım'

Eski Ev Arkadaşını Öldüren Kadın: \'Hakaretlerine Dayanamadım\'

Düzce'de, cezaevinde tanışan ve bir süre aynı evde oturan iki kadın arasında husumet oluştu. Tartışma sonucu evine gidip tabanca alan Seçil B., eski arkadaşı Özlem Alcan'a ateş açtı ve kaçtı. Olayı polise kendisi bildiren Seçil B., Alcan'ın sürekli kendisine hakaret ettiğini ve bu duruma dayanamadığını ifade etti. Özlem Alcan olay yerinde hayatını kaybetti.

05.06.2024 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Konuralp Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde meydana geldi. Cezaevinde tanışan, yakın arkadaş olan ve tahliye olduktan sonra bir süre aynı evde oturan Seçil B. ve Özlem Alcan adındaki iki kadın arasında zamanla husumet oluştu. Evlerini ayırma kararı alan kadınlardan biri, aynı apartmandaki başka daireye taşındı. Zaman zaman tartışan ikili, dün akşam saatlerinde yine karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası evine gidip, tabanca alan Seçil B., Özlem Alcan'a 4 el ateş açıp kaçtı. Bir süre sonra polis merkezine giden Seçil B., Özlem Alcan'ı tabancayla vurduğunu söyledi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

'HAKARET ETTİ' İDDİASI

Özlem Alcan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Seçil B. gözaltına alındı. Seçil B., Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Bu sırada basın mensuplarının "Pişman mısınız" sorusunu yanıt bırakan Seçil B.'nin emniyetteki ifadesinde, Özlem Alcan'ın sık sık kendisine hakaret ettiğini ve artık bu hakaretlere dayanamadığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Kavga, Düzce, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski Ev Arkadaşını Öldüren Kadın: 'Hakaretlerine Dayanamadım' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
11:47 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’yi mi getirildi CHP’li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
10:02 İsrail’in Demir Kubbe’si paramparça Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
13:34 İletişim Başkanlığı: Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın görevinden affını istediği iddiası doğru değildir İletişim Başkanlığı: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevinden affını istediği iddiası doğru değildir
12:59 Modacı Kemal Doğulu hakim karşısında: ’Eski menajerim yüzünden tefeciler kafama silah dayadı’ Modacı Kemal Doğulu hakim karşısında: 'Eski menajerim yüzünden tefeciler kafama silah dayadı'
12:01 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti
11:27 Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL’lik banknotlar mı geliyor Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor?
11:26 İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP’ye geçen vekilleri ve Özgür Özel’i topa tuttu İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP'ye geçen vekilleri ve Özgür Özel'i topa tuttu
11:25 Zehra Güneş’in son hali sevenlerini kahretti Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 14:08:14. #1.13#
SON DAKİKA: Eski Ev Arkadaşını Öldüren Kadın: 'Hakaretlerine Dayanamadım' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement