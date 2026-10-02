Eski hakem Gizlenci, Hacıosmanoğlu'nun 2015'teki maçlar için kin güttüğünü iddia etti

MHK soruşturması kapsamında müşteki sıfatıyla ifadesi alınan eski futbolcu, hakem ve gözlemci Taner Gizlenci, "2024 hakem listesinde yer aldıktan 18 gün sonra görevlendirmelerden çıkartılmama hiç bir anlam veremedim. 2015 yılındaki Trabzon-Konyaspor ve Gaziantepspor maçlarından ötürü, 3 isime Hacıosmanoğlu tarafından kin güdüldü. Fetö'cü suçlaması ile savcılığa suç duyurusunda bile bulundu. Savcılık takipsizlik kararı verdi" dedi.

MHK soruşturması çerçevesinde müşteki sıfatıyla ifadesi alınan eski futbolcu, hakem ve gözlemci Taner Gizlenci, 2022 ve 2024 yıllarında görev yaptığı hakem ve gözlemci listelerinden çıkarılmasına ilişkin yaşadıklarını anlattı. Gizlenci, 2024 yılında listede yer aldıktan 18 gün sonra görevine son verilmesine ilişkin, "Bu 18 günde ne oldu da listeden çıkartıldım hiç bir anlam veremedim." dedi.

"Liglerde 12 sezon Üst Klasman Gözlemciliği yaptım"

Gizlenci, 2013-2024 yılları arasında görev yaptığını belirterek, "2013 yılından 2024 yılına kadar aralıksız 12 sezon Üst Klasman Gözlemciliği yaptım." dedi.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ilk kez Ekim 2021'de dönemin TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından göreve getirildiğini belirten Gizlenci, "Atandığı bu tarihten itibaren kendisi bana düzenli olarak müsabakalarda görev verdi." ifadelerini kullandı.

Gizlenci, 8 Mart 2022 tarihinde kendisiyle birlikte birçok hakem ve gözlemcinin görevlerine son verildiğini öğrendiğini belirterek, "Haksız, hukuksuz ve keyfi alınan bu karara itiraz etmek için Dönemin Tahkim kuruluna müracaat ettim. Tahkim kurulunda duruşmalı olarak yaptığım savunma sonrasında, 26 Mart 2022 tarihinde Tahkim Kurulu, haklı olduğuma karar vererek tekrar gözlemci olarak görevime iade etti. Bende rutin olarak görevimi sorunsuz sürdürmeye devam ettim." ifadelerini kullandı.

Gizlenci, bu karardan yaklaşık 10-15 gün sonra Gündoğdu'nun MHK Başkanlığından istifa ettiğini söyledi.

"Bu 18 günde ne oldu da listeden çıkartıldım"

Gündoğdu'nun 2024 TFF seçimlerinde federasyon başkanı seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tarafından ikinci kez MHK Başkanı olarak atandığını belirten Gizlenci, ardından 25 Temmuz 2024 tarihinde 2024-2025 sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemci listelerinin açıklandığını ve listede isminin bulunduğunu söyledi. Gizlenci, sezon öncesi eğitim seminerine davet edildiğini ve 10 Ağustos 2024 tarihinde 2024-2025 sezonunun ilk haftasında oynanan Kasımpaşa-Konyaspor müsabakasında TV gözlemcisi olarak görevlendirildiğini belirtti.

Gizlenci, "Bu müsabakadan sadece 18 gün sonra, TFF'nin resmi internet sitesi tff.org dan 28 Ağustos 2025 tarihinde hiç beklenmedik şekilde ikinci kez 2024-2025 sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemci listesi açıklandı ve bu listede ismim yoktu. Bu 18 günde ne oldu da listeden çıkartıldım hiç bir anlam veremedim." ifadelerini kullandı.

Listeden çıkarılmasının gerekçesini öğrenmek için 2 Eylül 2024 tarihinde MHK Hakem İşleri Koordinatörlüğüne e-posta yoluyla dilekçe verdiğini anlatan Gizlenci, kendisine gönderilen cevapta, "İlgi dilekçeniz incelenmiştir. Klasman listeleri Merkez Hakem Kurulu'nun 2024-2025 futbol sezonu planlamasına uygun olarak hazırlanmıştır" denildiğini aktardı. Gizlenci, "Cevap yazısı sübjektif bir gerekçe niteliğindeydi. Oysaki MHK 2024 talimatında MADDE 37/a, MADDE 65/a,b,c,f,d,e,f., kadroların nasıl ve ne şekilde belirleneceği ve gözlemciliğin hangi durumlarda sonlanacağı açıkça belirtilmiştir." ifadelerini kullandı.

"Başkanın çok kızgın ve sinirli olduğunu söyledi"

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun geçmişte Trabzonspor Kulüp Başkanlığı yaptığını belirten Gizlenci, 2 Ekim 2015 tarihinde Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Konyaspor müsabakasında gözlemci olarak görev yaptığını anlattı.

Maçın Trabzonspor'un 2-1 mağlubiyetiyle sona erdiğini ve maç sonunda gerginlik yaşandığını belirten Gizlenci, "Maç bitiminde soyunma odasında yaklaşık 2,5-3 saat kadar alıkonduk ve stad dışarısındaki seyircilerin bir türlü dağıtılamaması sonrası, stadın ana giriş çıkış kapısından çıkamadık. Saha içerisine sivil polis minibüsü girerek itfaiye kapısından gizlice staddan ayrıldık ve polis evine götürüldük. Burada yaklaşık bir saat kaldıktan sonra güvenli bir şekilde havalimanına götürüldük ve Trabzon'dan ayrıldık." dedi.

Dönemin Trabzonspor Başkanı Hacıosmanoğlu'nun maçtaki görevlileri mağlubiyetin sorumlusu olarak gösterdiğini ileri sürerek, o dönemde MHK'de görev yapan ve halen MHK'de görev yaptığını belirttiği Hikmet Öksüzoğlu'nun kendisine geldiğini anlatan Gizlenci, "Dönemin Kulüp başkanı, şimdi TFF Başkanı olan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu bu mağlubiyetin sorumlusu olarak bu maçtaki görevlileri yani hakem yardımcı hakem 4.hakem, ilave yardımcı hakemler ve gözlemci sıfatıyla beni gösterdi. O dönemin Merkez Hakem Kurulunda görev yapan ve şimdiki merkez hakem kurulunda da halen görev yapmakta olan, dönemin Trabzonspor kongre üyesi Hikmet Öksüzoğlu yanıma gelerek, başkanın (İbrahim Hacıosmanoğlu) çok kızgın ve sinirli olduğunu, bu sebeple hakeme düşük not versin dediğini söyledi.

Gizlenci, kendisinin ise bu isteği kabul etmediğini belirterek, "Bende bu isteği yerine getirmeyeceğimi, kendi değerlendirmeme göre raporlama yapıp not vereceğimi bildirdim." ifadelerini kullandı.

"10 yıl önce oynanmış bu 3 maçtaki tüm görevlilere o zamandan beri kin güdüldü"

Gizlenci, Hacıosmanoğlu'nun 2 Ekim 2015 tarihli Trabzonspor-Konyaspor ve 28 Ekim 2015 tarihli Trabzonspor-Gaziantepspor müsabakalarında görev yapan hakem ve gözlemcileri de savcılığa şikayet ettiğini ileri sürdü.

Söz konusu suçlamanın FETÖ ile ilgili olduğunu belirten Gizlenci, soruşturma hakkında takipsizlik kararı verildiğine ilişkin belgeleri ifadesinin ekinde sunduğunu söyledi.

Gizlenci, 2024-2025 sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemci listesinden çıkarılmasına ilişkin değerlendirmesinde, "10 yıl önce oynanmış bu 3 maçtaki tüm görevlilere o zamandan beri kin güderek ve yetkilerini kötüye kullanarak hukuksuz ve keyfi davranarak 2024-2025 sezonunda görev yapacak hakem gözlemci listesinin dışında bıraktı." ifadelerini kullandı.

"Kararlarını hukuk normları çerçevesinde vermelidirler"

TFF ve MHK'nin kararlarını statü ve talimatlarda belirtilen objektif gerekçelere dayandırması gerektiğini savunan Gizlenci, "TFF ve MHK'nin görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken, kararlarını hukuk normları çerçevesinde statü ve talimatlarda yazılı olan objektif gerekçelere dayanarak vermelidirler. Aksi halde görevlerini kötüye kullandıkları ortaya çıkacağı düşüncesindeyim." diye konuştu.

Gizlenci, listeden çıkarılmasına ilişkin Tahkim Kuruluna başvurduğunu belirterek, "Verilen bu haksız, hukuksuz ve objektif bir gerekçeye dayanmayan karara, Tahkim kuruluna başvurarak itiraz ettim. Ancak, Tahkim kurulu beni dinlemeden bir nevi adil yargılanma hakkımı elimden alarak 4/3 oyla itirazımı reddetti." ifadelerini kullandı.

2022 yılındaki dosyayla 2024 yılındaki sürecin aynı olduğunu savunan Gizlenci, "Oysa ki tüm süreçler, gerekçesizlikler bir önceki (2022 yılı) dosya ile bire bir aynıydı. Kararı veren Tahkim Kurulu 2022 yılındaki kuruldan farklı bir heyetti" dedi.

"Delil olabilecek kayıtlar bilgisayarlardan ve sunuculardan alınabilir"

Gizlenci, müsabaka hakem ve gözlemci atamalarına ilişkin bilgilerin TFF Hakem İşleri Müdürlüğünde kullanılan Futbol Yönetim Sistemi kayıtlarında tutulduğunu belirterek, "Müsabaka hakem ve gözlemci atamalarına ilişkin tüm bilgiler Türkiye Futbol Federasyonu Hakem İşleri Müdürlüğü'nde kullanılan Futbol Yönetim Sistemi (FYS) kayıtlarında tutulmaktadır. Delil olabilecek kayıtlar Türkiye Futbol Federasyonu Hakem İşleri Müdürlüğü' ndeki bilgisayarlardan ve sunuculardan alınabilir." ifadelerini kullandı.

İfadesinin sonunda şikayetçi olduğunu belirten Gizlenci, "Mağduriyetime sebep olan Kamusal görevlerini açıkça kötüye kullanan TFF Başkanı' ndan ve MHK başkanı Ferhat Gündoğdu'dan ve Diğer MHK üyelerinden şikayetçiyim." dedi.