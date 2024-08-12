Eski kaymakamlık binasını soyan hırsızlar suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Eski kaymakamlık binasını soyan hırsızlar suçüstü yakalandı

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Hatay'da eski kaymakamlık binasını soyan 3 hırsız polis ekipleri tarafından suçüstündeyken yakalandı. Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 9 Ağustos tarihinde Eski Kaymakamlık binasında hırsızlık yaşandığı bilgisini alan ekipler olay yerine intikal etti. Polis ekipleri; hırsızlık olayının şüphelileri A.B., M.B. ile H.Ü. isimli şahısları suçüstü yakaladı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince suçüstü yakalan 3 şahıs gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar neticesinde; 7 adet ahşap kapı ve kasaları, 2 adet elektrik panosu, 6 adet lavabo taşı ve 4 adet seramik klozet seti ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

12.08.2024 12:26
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Eski kaymakamlık binasını soyan hırsızlar suçüstü yakalandı

HATAY - Hatay'da eski kaymakamlık binasını soyan 3 hırsız polis ekipleri tarafından suçüstündeyken yakalandı.

Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 9 Ağustos tarihinde Eski Kaymakamlık binasında hırsızlık yaşandığı bilgisini alan ekipler olay yerine intikal etti. Polis ekipleri; hırsızlık olayının şüphelileri A.B., M.B. ile H.Ü. isimli şahısları suçüstü yakaladı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince suçüstü yakalan 3 şahıs gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar neticesinde; 7 adet ahşap kapı ve kasaları, 2 adet elektrik panosu, 6 adet lavabo taşı ve 4 adet seramik klozet seti ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eski kaymakamlık binasını soyan hırsızlar suçüstü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski kaymakamlık binasını soyan hırsızlar suçüstü yakalandı - Son Dakika
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