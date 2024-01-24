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Eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın davası devam ediyor - Son Dakika
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Eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın davası devam ediyor

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın 'FETÖ üyeliği ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından yargılandığı davada, sanığın ev hapsinin devamına karar verildi. Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanığın avukatıyla birlikte katıldığı belirtildi.

Eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Nuri Cankıymaz\'ın davası devam ediyor
24.01.2024 - 14:54,
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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın "FETÖ üyeliği ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada sanığın ev hapsinin devamına karar verildi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Cankıymaz ile avukatı katıldı. Mahkeme Başkanı Muhammed Karaca, önceki celse istenilen bilirkişi raporunun dava dosyasına geldiğini bildirdi. Sanık Cankıymaz, ek raporun gelmediğini, bu nedenle inceleyemediğini söyleyerek, "Beraatımı talep ediyorum. Eğer aksi halde düşünürseniz adli kontrol şartının imza şeklinde olmasını talep ederim" dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın suçu işlediğini gösteren kuvvetli şüphe bulunduğuna ve yurt dışına kaçarken yakalandığına işaret ederek, "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbirinin devamına hükmedilmesi yönünde görüş bildirdi.

Avukat beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartlarının devamına hükmetti. Nuri Cankıymaz'ın yargılanmasına 17 Nisan'da devam edilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın davası devam ediyor - Son Dakika


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