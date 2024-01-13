 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti

Eski MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür solunum yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü Çam Sakura Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Solunum yetmezliği nedeni ile yoğun bakıma alınan Mehmet Eymür entübe edilmişti.

Eski MİT\'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
13.01.2024 - 11:12,  Güncelleme: 11:16
Abone Ol

Bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören Eski Milli İstihbarat Teşkilatı Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, 81 yaşında hayatını kaybetti. Eymür'ün, geçtiğimiz günlerde entübe edildiği ve bilincinin kapalı olduğu bildirilmişti.

MEHMET EYMÜR KİMDİR?

Mehmet Eymür, 1943 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın öncül kurumu olan Milli Güvenlik Teşkilatı'nın kritik isimlerinden Mazhar Eymür'ün oğludur. Mehmet Eymür istihbarat alanındaki kariyeri boyunca çeşitli görevlerde bulundu.

BİRÇOK OPERASYONA KATILDI

9 Mart 1971'deki darbe teşebbüsünden sonra MİT'te Hiram Abas ile birlikte çalışan Eymür, Ziverbey'de 1. Ordu Komutanı Orgeneral Faik Türün'ün emrinde görev aldı. Bu dönemde, 30 Mart 1972'de Kızıldere'de ve 19 Şubat 1972'de İstanbul'da gerçekleşen operasyonlara katıldı.

ASALA'YA KARŞI MÜCADELE ETTİ

Kenan Evren'in talimatıyla ASALA'ya karşı görevlendirilen Eymür, yurtdışında önemli görevlerde bulundu. Türkiye'ye döndükten sonra Mardin MİT Bölge Müdürlüğü'nde görev aldı. Daha sonra, 31 Ocak 1995'te kurulan Terörle Mücadele Şubesi'ne geçiş yaparak bu birimde görev yaptı. Mehmet Eymür, uzun yıllar boyunca ülke güvenliği ve terörle mücadele alanlarında önemli sorumluluklar üstlendi.

"İŞKENCE" ÇIKIŞI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Mehmet Eymür, Kasım 2021'de Halk TV yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlarken işkence uyguladığını kabul etmişti. Devletin kullandığı metotların "meşru" olduğunu belirten Eymür, "İşkence bütün dünya tarihinde var açın bakın, işkenceden işkenceye fark var" ifadesini kullanmıştı. Eymür, elektrikli işkence uygulayıp uygulamadığı sorusuna ise "Samimi söyleyeyim mi, yaptım mı yapmadım mı onu bilmiyorum. Gençken ataktım, zaman zaman yanlışlar yapmış olabilirim. Hiçbir zaman elektrik kullanmadım. Klasik falaka" yanıtını vermişti.

YORUMLAR (1)
  • projegr16 projegr16: Mete Aymar Yanıtla 0 0

Mehmet Eymür, Gündem, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti - Son Dakika


12:20
Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08
Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01
Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48
Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12
Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11
Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04
9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:58
Babaannesi tarafından otobüste unutulan 6 yaşındaki çocuk son durakta fark edildi Babaannesi tarafından otobüste unutulan 6 yaşındaki çocuk son durakta fark edildi

Son Dakika
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08 Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01 Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48 Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12 Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11 Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:58 Babaannesi tarafından otobüste unutulan 6 yaşındaki çocuk son durakta fark edildi
09:45 MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
09:45 Eczacının otizmli Zeynep'e verdiği muadil ilaç alerjik etki yaptı; baba şikayetçi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 12:40:19. #1.12#
SON DAKİKA: Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement