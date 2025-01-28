Eski Nişanlısı Tüfekle Saldırdı: 2 Yaralı

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Kardeşiyle yürürken eski nişanlısı tarafından ateş açıldı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'da bir kadın, kız kardeşiyle sokakta yürürken takip eden eski nişanlısının tüfekli saldırısına uğradı. Hafif yaralanan kardeşler tedavi altına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aynur A. ile kız kardeşi Nuray A. sokak arasında yürürken kendilerini takip eden eski nişanlısı Tayfun S.'nin tüfekli saldırısına uğradı. Saçmaların isabet ettiği 2 kardeş kaçarak bir camiye sığındı. Silah sesleri üzerine çevredekiler 112 Acil'e ihbarda bulunurken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Hafif yaralanan kardeşler Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.