Eski Savunma Bakanı İntihar Girişiminde Bulundu - Son Dakika
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Eski Savunma Bakanı İntihar Girişiminde Bulundu

Eski Savunma Bakanı İntihar Girişiminde Bulundu

Güney Kore'de eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, gözaltında intihar girişiminde bulundu.

11.12.2024 07:41
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetim ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un gözaltı merkezinde intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.

Güney Kore'de siyasi krize neden olan başarısız sıkıyönetim girişimi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a sıkıyönetim ilan etme tavsiyesinde bulunduğu iddia edilen ve gelen tepkilerin ardından görevinden istifa eden eski Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un tutulduğu gözaltı merkezinde intihar girişiminde bulunduğu bildirildi. Kore Ceza İnfaz Kurumu Genel Müdürü Shin Yong-hae Ulusal Meclis oturumunda yaptığı açıklamada, olayın dün gece 23.52 dolaylarında yaşandığını belirterek, "Kontrol görevlisi, şüphelinin kıyafetlerinden yaptığı iple tuvalette intihar etmeye çalıştığını fark etti" ifadelerini kullandı. Görevlilerin yaptığı müdahale ile intihar girişiminin önlendiğini kaydeden Shin, Kim'in korunaklı odaya alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı. Shin, başarısız intihar girişiminin mahkeme tarafından Kim hakkında tutuklama kararı çıkarılmadan önce gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.

Mahkeme tutuklama kararı çıkarmıştı

Yoon tarafından ilan edilen ve 6 saatin ardından yürürlükten kaldırılan sıkıyönetim ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8 Aralık'ta gönüllü olarak savcılığa ifade veren Kim, ifadesinin ardından gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından Kim'e, "Yoon'un ayaklanma başlatmasına yardım etme" ve "yetkisini kötüye kullanma" suçlamaları yöneltilmişti. Son olarak Seul Bölge Mahkemesi "suçlamalara dair mevcut deliller, suçlamaların ağırlığı ve delilleri yok etme endişesi göz önünde bulundurularak" Kim hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. - SEUL

Kaynak: İHA

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