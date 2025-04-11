Eski Sevgili İfadesini Değiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eski Sevgili İfadesini Değiştirdi

Gülhan Esen'in eski sevgilisi, cinayetle ilgili duruşmada çelişkili savunma yaptı.

11.04.2025 22:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Takıntılı eski sevgilisi tarafından pusu kurularak öldürülmüştü... Gülhan Esen'i öldüren sanıktan çelişkili ifade

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde işe gitmek için evden çıkan Gülhan Esen'i pusu kurarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Daha önceki savunmasında olay yerine kendi isteğiyle gittiğini söyleyen sanık, bugünkü duruşmada Gülhan Esen'in kendisini çağırdığını iddia etti.

Osmangazi Mahallesi Lokman Hekim Caddesi Halı Saha Sokak'ta bulunan site önünde 16 Mart 2024 tarihinde meydana gelen olayda, sabah saat 07.00 sıralarında işe gitmek için evden çıkan Gülhan Esen (24), otomobilde bekleyerek pusu kuran şahıs tarafından tabancayla ateş edilerek vuruldu. Esen kanlar içinde yere yığıldı, şüpheli ise kadını tekmeledikten sonra olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayetten 7 ay önce evlenen Esen'in öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturmada, bin saatlik güvenlik kamerası izlenerek zanlının kimliği tespit edildi. Gülhan Esen'in katil zanlısı, takıntılı eski sevgilisi Muhammed T. çıktı. Muhammed T'nin cinayetten sonra yakalanacağı korkusuyla toplu taşımaya binemediği, otelde de kalamadığı için sokak sokak yürüdüğü belirlendi. Sürekli yer değiştiren Muhammed T. olaydan 5 gün sonra İstanbul'da yakalanarak tutuklandı. Olaya ilişkin Muhammed T'ye yardım eden İ.T. ve M.Ö. hakkında da dava açıldı. İfadeleri alınan İ.T. ve M.Ö. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Beni olay yerine kendisi çağırdı" iddiası

Hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan dava açılan sanık Muhammed T'nin, Gebze 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Sanık savunmasında, önceki ifadesinin aksine Gülhan Esen'in kendisini olay yerine çağırdığını iddia etti. Mahkeme heyetinin, "Esen'in aylar önce değiştirdiği telefon numarasını nereden bildin?" sorusuna ise "Bilmiyorum" yanıtını verdi.

Olay günü ve öncesine ait HTS kayıtlarının henüz tam olarak incelenmemesi nedeniyle heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

"Beni görünce küfür ede ede geldi" demişti

Öte yandan sanık, ilk duruşmadaki savunmasında, olay günü kendisinin Esen'in evine gittiğini ifade ederek, "Sahur vaktiydi. Gülhan beni görünce küfür ede ede geldi. Yüzünde morluk vardı. Düzgün konuşmasını söyledim. En son babamdan niye özür dilemediğini dile getirdim. 'Ben senin babandan niye özür dileyeceğim?' dedi. Babamı neden şikayet ettiğini sorduğumda sebebi olmadığını söyledi. Sinirlendi, öfkelendi. En son arabaya doğru döndüm, arkamdan pis bir şey söyledi. Arabanın içinde silah vardı, aldım ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Onu sevdiğimi söylemiştim. Bu hiçbir zaman değişmeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Politika, Cinayet, 3-sayfa, Mahkeme, Kocaeli, Darıca, Yargı, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski Sevgili İfadesini Değiştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman’da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi Adıyaman'da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi
Murat Ağırel ve Timur Soykan’ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı
“Senin kafana sıkarım“ tehdidi savuran polis görevden uzaklaştırıldı "Senin kafana sıkarım" tehdidi savuran polis görevden uzaklaştırıldı
İstanbul’da lodos kaosu İstanbul'da lodos kaosu
Türkiye’nin dev firması ürünlerindeki ölümcül virüsü kabul etti İşte kesilen ceza Türkiye'nin dev firması ürünlerindeki ölümcül virüsü kabul etti! İşte kesilen ceza
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri’den skandal meydan okuma Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma
Dünyaca ünlü giyim markası rakibini satın aldı Servet ödeyecekler Dünyaca ünlü giyim markası rakibini satın aldı! Servet ödeyecekler
Başkent karlar altında Başkent karlar altında
Kayıp kadın geçtiğimiz yıl eşinin hayatını kaybettiği bölgede aranıyor Kayıp kadın geçtiğimiz yıl eşinin hayatını kaybettiği bölgede aranıyor
Altın fena coştu Yeni fiyatı gören inanamıyor Altın fena coştu! Yeni fiyatı gören inanamıyor
Yatıya gelen kızının arkadaşını istismar eden kaptanın cezası belli oldu Yatıya gelen kızının arkadaşını istismar eden kaptanın cezası belli oldu

23:24 Samsunspor’dan Galatasaray mağlubiyeti sonrası olay yaratacak paylaşım Samsunspor'dan Galatasaray mağlubiyeti sonrası olay yaratacak paylaşım
22:49 Silivri’de hakim karşısına çıkan İmamoğlu’nun savunmasının tam metni ortaya çıktı Silivri'de hakim karşısına çıkan İmamoğlu'nun savunmasının tam metni ortaya çıktı
21:31 Trump yönetimi, müzakerelere saatler kala İran’a resti çekti: Ya anlaşma ya bedel Trump yönetimi, müzakerelere saatler kala İran'a resti çekti: Ya anlaşma ya bedel
20:20 Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı
20:03 İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı
09:43 Yolcu otobüsünde İranlı kuryenin makatından uyuşturucu çıktı Yolcu otobüsünde İranlı kuryenin makatından uyuşturucu çıktı
09:40 Fenerbahçe’nin hissesinin bir kısmı yabancıya satıldı Fenerbahçe'nin hissesinin bir kısmı yabancıya satıldı
09:26 Özel çocuk oyun alanına alınmadı, öğretmeni çıldırdı Uzaktan izlediği anlar yürek burktu Özel çocuk oyun alanına alınmadı, öğretmeni çıldırdı! Uzaktan izlediği anlar yürek burktu
09:24 Sürpriz nikah Berdan Mardini ikinci kez evlendi Sürpriz nikah! Berdan Mardini ikinci kez evlendi
09:13 23 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon: 105 kişi yakalandı 23 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon: 105 kişi yakalandı
09:06 Ekrem İmamoğlu bugün 3 davada yargılanacak Ekrem İmamoğlu bugün 3 davada yargılanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 23:47:18. #7.13#
SON DAKİKA: Eski Sevgili İfadesini Değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement