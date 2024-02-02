Eski tavuk çiftliğinde uyuşturucu imalathanesi kuruldu

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Eski tavuk çiftliğinde uyuşturucu imalathanesi kurmuşlar

MANİSA - Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gürcistan üzerinden Manisa'nın Turgutlu ilçesine getirilen uyuşturucu imal etmeye yarayan makine parçaları ile çok sayıda hammadde ve sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Turgutlu Büro Amirliğince, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti yapan şahıslara yönelik' istihbari saha çalışmaları sonucunda Gürcistan' dan Manisa'ya uyuşturucu imal etmeye yarayan makinenin parçalarını temin ederek getirdikleri, Gürcistan Ülkesi ve İstanbul ilinden hammadde temini ettikten sonra Turgutlu ilçesinde bulunan eski tavuk çiftliği içerisinde imalathane kurarak üretim yaptıkları ve diğer illere sevkiyat yaptıkları yönünde alınan bilgiler doğrultusunda tespit edilen tavuk çiftliğinde ve 9 İkamette yapılan aramalarda sonucu 358 bin 858 adet sentetik ecza hapı, 122 kilogram toz halinde uyuşturucu madde (İmal edildiğinde 305 bin adet sentetik ecza hap), 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Tespit edilen; H.E. isimli 4 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.