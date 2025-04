Eski TBMM Başkanvekili\'nin Eşi Öldürüldü

İzmir'de oğlu tarafından öldürülen eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi Gülay Işıkların cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan kızı Dicle Işıklar ve yakınları tarafından alındı. Işıkların cenazesi yarın Ankara'da düzenlenecek törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Olay, dün sabah saat 06.30 sıralarında İzmir'in Foça ilçesi Hacıveli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski TBMM başkanvekili, 18. ve 19. dönem milletvekilli Ahmet Fehmi Işıklar'ın (84) oğlu C. Işıklar (28), babasının tabancası ile annesi Gülay Işıklar'ı (55) vurdu. İhbar üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, anne Gülizar Işıklar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma tarafından gözaltına alınan C. Işıklar'ın ilk ifadesinde, annesini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından C. Işıklar, "Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gülizar Işıklar'ın cenazesi ise sabah kızı Dicle Işıklar ve yakınları tarafından defnedilmek üzere Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Bu akşam Ankara'ya götürülerek olan Işıkların cenazesi yarın cenaze törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Öte yandan, olaydan önce C. Işıklar'ın alkollü olarak kullandığı 35 AGV 328 plakalı otomobilin devrildiği, şüphelinin kendi imkanlarıyla evine gittiği öğrenildi. - İZMİR