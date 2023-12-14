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Eski Yalova Belediye Başkanı ve İki Yetkili İhaleye Fesat Karıştırmaktan Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Eski Yalova Belediye Başkanı ve İki Yetkili İhaleye Fesat Karıştırmaktan Hapis Cezasına Çarptırıldı

Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve dönemin Başkan Yardımcısı İlyas Özdemir ve memur Erkam İlaslan, ihaleye fesat karıştırma suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca verilen hapis cezasının ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına da karar verdi.

Eski Yalova Belediye Başkanı ve İki Yetkili İhaleye Fesat Karıştırmaktan Hapis Cezasına Çarptırıldı
14.12.2023 - 15:45,  Güncelleme: 15:50
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Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve dönemin Başkan Yardımcısı İlyas Özdemir ve memur Erkam İlaslan ihaleye fesat karıştırma suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yalova 5. Asliye Mahkemesi'nde ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla görülen davada sanıklar eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, dönemin Başkan Yardımcısı İlyas Özdemir ve memur Erkam İlaslan ile ilgili karar açıklandı. İddia makamı, sanıklarla ilgili mütalaasında, Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde belediyeye ait kafeteryanın 13 Mart 2019 tarihinde 18 bin lira bedelle yapılan ihalesinin kira sözleşmemesi yapılmaması nedeniyle 10 Temmuz 2019'da yeniden gerçekleştirildiği bildirildi. Savcı, yeni ihalenin bu kez 4 bin liraya verilmesiyle yaklaşık 14 bin liralık kamu zararının oluştuğunu kaydetti. Mütalaada, sanıklar İlyas Özdemir ve Erkam İlaslan tarafından sözleşmenin imzalanmadığının İçişleri Bakanlığına bildirilmediği ve bu eylemi sanık Vefa Salman'ın bilgisi dahilinde yaptıkları vurgulandı. Savcı sanıkların hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Vefa Salman, savunmasında, "Seçim öncesi ve sonrasına ilişkin 6 ay çok yoğun geçer. İlk ihale tarihi itibari ile Belediye Başkanlığını Belediye Başkan vekiline bırakmıştım. Daha sonraki ihale seçimden sonra olmuştur. Ben bunu emniyete ifade verirken öğrendim. Biz bu ihalelere sadece onay veririz. İhale yapılsın veya olmuştur şeklindedir. Ben 6 yıl boyunca encümen toplantılarına katılmadım. Bu nedenle detay bilgi sahibi değilim. İlk ihale çok yüksek fiyattan çıkmış. Ticaret Odasından rayiç bedel üzerinden çıkılır. İlk ihaleye giren firma ihale kendisinde kalsın diye yüksek bir teklifte bulunmuş. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerine yer verdi.

Mahkeme sanıklar Vefa Salman, İlyas Özdemir ve Erkam İlaslan'ı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca verilen hapis cezasının ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına da karar verdi. - YALOVA

Kaynak: İHA
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Yalova Belediyesi, İlyas Özdemir, Vefa Salman, Memur, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski Yalova Belediye Başkanı ve İki Yetkili İhaleye Fesat Karıştırmaktan Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika


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