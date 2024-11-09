Eskipazar\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu taşıyan tır şoförü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, yaptıkları çalışmalar doğrultusunda acı süs biberi dolu tırın sürücüsünün D-100 kara yolu güzergahını kullanarak İstanbul'a uyuşturucu ve uyarıcı madde götüreceği istihbaratını aldı.

Bir süre takibe alınan tır, Eskipazar D-100 kara yolunda durduruldu. Narkotik köpeğinin desteğiyle araçta yapılan aramada 991 gram metamfetamin ele geçirilirken sürücüsü gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - KARABÜK