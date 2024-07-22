Eskişehir-Ankara Yolu Üzerinde Kamyon Tren Raylarına Uçtu - Son Dakika
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Eskişehir-Ankara Yolu Üzerinde Kamyon Tren Raylarına Uçtu

Eskişehir-Ankara yolu üzerinde kontrolden çıkan bir kamyon, bariyerleri aşarak 5 metrelik yükseklikten tren raylarına uçtu. Sürücü araç içinde sıkıştı, ancak ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada rayların boş olması facianın önüne geçti.

22.07.2024 01:21
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Eskişehir- Ankara yolu üzeri Karaboğaz mevkiinde kontrolden çıkan kamyon, bariyerleri aşarak 5 metrelik yükseklikten tren raylarına uçtu. Araç içinde sıkışan sürücü, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, 51 EZ 617 plakalı karpuz dolu kamyonun sürücüsü O.G., aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak yaklaşık 5 metrelik yükseklikten tren raylarına uçtu. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen 31 yaşındaki sürücü O.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerin inceleme başlattığı kazada ise rayların boş olması facianın eşiğinden dönülmesini sağladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir-Ankara Yolu Üzerinde Kamyon Tren Raylarına Uçtu - Son Dakika

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