Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'in davası ertelendi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile 22 belediye bürokratının yargılandığı 'İhaleye fesat karıştırma' davası 3 Mayıs'a ertelendi.
28 Ocak 2013'te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve neticesinde kamu zararına neden olmasıyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde 23 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili 86 yaşındaki Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 22 belediye bürokratı hakkında, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 'ihaleye fesat karıştırma', 'Edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'Kamu görevlisinin resmi evrakta sahteciliği' suçlarından 2016 yılında beraat kararı verilmişti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Büyükerşen ve belediye bürokratlarının söz konusu suçlardan verilen beraat kararının bozulmasına ve yeniden yargılanmalarına karar verdi. Dava Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrardan görülmeye başladı.
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına, haklarında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edilen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 22 belediye bürokratı katılmazken, taraf avukatları katıldı.
Taraf avukatları ek süre istedi
Büyükerşen'in avukatları, mahkemeye sunulan ek bilirkişi raporu ile soruşturma ve kovuşturma aşamalarındaki bilirkişi raporlarının arasında çelişki olmadığını ifade ederek, Büyükerşen'in beraatini talep etti. Hazine avukatı ise ek bilirkişi raporunu Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nden (UYAP) gördükleri için henüz detaylı inceleyemediklerini dile getirerek, beyanda bulunmak için ek süre talep etti. Mahkeme heyeti, hazine avukatına ek rapora karşı beyanda bulunması için 15 gün süre verilmesine hükmetti. Duruşma 3 Mayıs'a ertelendi. - ESKİŞEHİR
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