Eskişehir Çevre Yolu'nda hafif ticari araç tırın dorsesine çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir Çevre Yolu'nda hafif ticari araç tırın dorsesine çarptı, sürücü yaralandı

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Eskişehir Çevre Yolu\'nda hafif ticari araç tırın dorsesine çarptı, sürücü yaralandı
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Eskişehir Çevre Yolu'nun Ankara istikametinde, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında hafif ticari araç, tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpışmada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de tıra arkadan çarpan hafif ficari aracın yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Olay, Eskişehir Çevre Yolu'nun Ankara istikametinde, Organize Sanayi Bölgesi'nin yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AKZ 588 plakalı hafif ticari araç, 26 AAL 750 plakalı tırın 26 AGJ 365 plakalı dorsesine henüz bilinmeyen sebeple arkadan çarptı. Yaşanan çarpışma sonucunda hasar gören hafif ticari aracın kadın sürücüsü yaralandı. Akan trafikte duramayan tırın sürücüsü aracı polis uygulama noktasına götürdü. İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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