Eskişehir\'de 1 Haftada 23 Bin 369 Araç ve Sürücü Kontrol Edildi

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda 23 bin 369 araç ve sürücü kontrol edilirken, 4 bin 239 adet trafik cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik denetimi yapıldı. Kent genelinde 5-12 Ağustos tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda; 3 bin 823 yük taşımacılığı, 775 yolcu taşımacılığı, bin 92 motosiklet, 2 bin 458 alkol denetimi, 6 bin 205 emniyet kemeri ve 9 bin 16 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Toplam 23 bin 369 araç ve sürücünün de denetlendiği çalışmalarda 292 araç trafikten men edilirken, 80 sürücü belgesine el konulup 4 bin 239 adet trafik cezası kesildi. Ayrıca ekiplerce 51 yaralanmalı ve 66 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi. - ESKİŞEHİR