Eskişehir'de 1 haftada 26 bin 664 araç denetlendi, 5 bin 857 trafik cezası yazıldı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde 26 bin 664 araç ve sürücü denetlenirken, 5 bin 857 trafik cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 7-13 Eylül 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 3 bin 353 yük taşımacılığı, 798 yolcu taşımacılığı, 3 bin 58 alkol denetimi, 759 adet motosiklet ve 5 bin 50 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Toplam 26 bin 664 araç ve sürücünün kontrol edildiği çalışmalar sonucunda 5 bin 857 adet trafik cezası yazılırken, 330 araç trafikten men edildi ve 97 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında 77 yaralanmalı ve 77 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi.