Eskişehir\'de 1 Milyon TL Değerinde Kaçak Tütün ve Malzemeleri Ele Geçirildi

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Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince piyasa değeri 1 milyon TL olan tütün ürünü, bunları kullanmaya yarayan malzeme ve bir tabanca ele geçirildi.

Eskişehir'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) 2 işyeri ve 1 ikamette arama yapıldı. Yapılan çalışmalarda 4 şüpheliden, piyasa değeri 1 milyon TL olan; 1 milyon bin 13 dal bandrolsüz boş makaron, 124 bin dal sarılmış sigara, 55 bin 376 adet sigara sarma kağıdı, 550 adet mükerrer kullanım amaçlı kesilmiş bandrol, 134 adet gümrük kaçağı çakmak benzini/gazı, 110 adet gümrük kaçağı puro, 55 paket gümrük kaçağı tütün, 44 adet elektronik sigara, 1 kurusıkıdan çevirme tabanca ve 19 fişek ele geçirildi. - ESKİŞEHİR