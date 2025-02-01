Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 10 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda; 'Tehdit' suçundan 8 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.Ç., 'Hırsızlık' suçundan 6 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan S.Y., 'İş Yeri Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçundan 5 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası bulunan O.A., 'Kasten Yaralama' suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan V.Y., 'Dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 25 gün hapis cezası bulunan S.B., 'Kasten Yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.., 'Yağma' suçundan 3 yıl 20 gün hapis cezası bulunan B.S., 'Dolandırıcılık' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.Ç., 'Kasten Öldürme' suçundan aranması bulunan R.K. ve 'Kasten Öldürme' suçundan aranması bulunan V.K. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların gerekli işlemlerin yapılmasının ardından cezaevine teslim edildikleri öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de 10 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
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