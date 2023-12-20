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Eskişehir'de 141 şüpheli yakalandı. - Son Dakika
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Eskişehir'de 141 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, farklı suçlardan aranan 141 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında terör örgütü üyeliği, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan arananlar bulunuyor.

Eskişehir\'de 141 şüpheli yakalandı.
20.12.2023 - 12:19,  Güncelleme: 12:22
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Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda farklı suçlardan aranan 141 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik belirli tarihler arasında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda; 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 29 şahıs, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 22 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis ile aranmakta olan 1 şahıs ve 10 yıl ve üzeri aranması olan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında, terör örgütüne üye olma suçundan 2, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4, uyuşturucu madde üretimi veya kullanımı suçlarından 8, nitelikli dolandırıcılık suçundan 13, hırsızlık suçundan 24 ve çeşitli suçlardan 90 olmak üzere; toplamda 141 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslardan 54'ünün hükümlü, 87'sinin ise ifadeye yönelik yakalama emri ile aranmakta olduğu belirlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 141 şüpheli yakalandı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de 141 şüpheli yakalandı. - Son Dakika
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