Eskişehir\'de 144 Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda aranması bulunan 144 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslarla ilgili çalışma yapıldı. Kent genelinde 17-24 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmada 127 uygulama noktasında bin 195 personel görevlendirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 109 şahıs, 5 yıla kadar aranan 24 şahıs, 5 ila 10 yıla kadar aranan 6 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 5 şahıs olmak üzere toplam 144 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR