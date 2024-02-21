Eskişehir'de 15 aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 15 aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı

Eskişehir\'de 15 aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı

Eskişehir'de hakkında 15 ayrı aranma kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Tepebaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, D.Ü. isimli şüpheli ikamette saklandığı sırada yakalandı. Şüphelinin toplamda 15 farklı aranma kaydı, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve bin 800 TL para cezası olduğu belirlendi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

21.02.2024 10:19
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Eskişehir'de, hakkında 15 ayrı aranma kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Tepebaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, ikamette saklandığı tespit edilen D.Ü. isimli şüpheli, kovalamacanın ardından yakalandı. Yapılan kontrollerde şüphelinin, çeşitli suçlardan olmak üzere toplamda 15 farklı aranma kaydının olduğu, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının ve bin 800 TL para cezasının bulunduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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