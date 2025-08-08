Eskişehir'de 155 Bin TL Ceza Uygulandı

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sonucunda, tespit edilen aykırılıklar için toplam 155 bin 134 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin haftalık denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 1-7 Ağustos 2025 tarihleri arasında il merkezinde ve ilçelerde çalışma yapıldı. Ekiplerce, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddeler) ile ilgili 12 firmada 60 ürün denetlendi. Yapılan kontroller sonucunda tespit edilen aykırılıklar için toplam 155 bin 134 TL idari para cezası uygulandı. 'Haksız Fiyat Artışı' çerçevesinde yapılan denetimlerin raporları ise, değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR