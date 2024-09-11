Eskişehir\'de Trafik Denetimleri: 902 Ceza Kesildi

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Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde 17 araca abart egzoz kullanımından, 902 araca park ve duraklama ihlalinden trafik cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 Eylül ile 11 Eylül tarihleri arasında kent genelinde trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde, 17 araca abart egzoz kullanımından, 252 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan, 650 araca da taşıt yolu üzerinde park ihlalinden trafik cezası yazıldı. - ESKİŞEHİR