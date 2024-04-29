Eskişehir'de yapılan trafik denetimlerinde 9 milyon 513 bin TL trafik cezası yazıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de yapılan trafik denetimlerinde 9 milyon 513 bin TL trafik cezası yazıldı

Eskişehir\'de yapılan trafik denetimlerinde 9 milyon 513 bin TL trafik cezası yazıldı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 17 bin 260 araç sorgulanırken, 205 araç trafikten men edildi. Kusurlu olduğu belirlenen 4 bin 895 araca toplamda 9 milyon 513 bin 935 TL trafik cezası uygulandı. Ayrıca, kent genelinde meydana gelen 54 yaralanmalı ve 62 maddi hasarlı trafik kazasına da müdahale edildi.

29.04.2024 11:01
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Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 17 bin 260 araç sorgulanırken 9 milyon 513 bin TL trafik cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, 22 Nisan ile 29 Nisan tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, 17 bin 260 adet araç kontrol edilirken, 205 araç trafikten men edildi. Kusurlu olduğu belirlenen 4 bin 895 araca 9 milyon 513 bin 935 TL trafik cezası uygulandı.

Ayrıca ekipler tarafından kent genelinde meydana gelen 54 adet yaralanmalı, 62 adet maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de yapılan trafik denetimlerinde 9 milyon 513 bin TL trafik cezası yazıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de yapılan trafik denetimlerinde 9 milyon 513 bin TL trafik cezası yazıldı - Son Dakika
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