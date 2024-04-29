Eskişehir\'de yapılan trafik denetimlerinde 9 milyon 513 bin TL trafik cezası yazıldı

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Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 17 bin 260 araç sorgulanırken 9 milyon 513 bin TL trafik cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, 22 Nisan ile 29 Nisan tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, 17 bin 260 adet araç kontrol edilirken, 205 araç trafikten men edildi. Kusurlu olduğu belirlenen 4 bin 895 araca 9 milyon 513 bin 935 TL trafik cezası uygulandı.

Ayrıca ekipler tarafından kent genelinde meydana gelen 54 adet yaralanmalı, 62 adet maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR