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Eskişehir'de 2 Bin 306 Sürücüye 5 Milyon TL Para Cezası - Son Dakika
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Eskişehir'de 2 Bin 306 Sürücüye 5 Milyon TL Para Cezası

Eskişehir\'de 2 Bin 306 Sürücüye 5 Milyon TL Para Cezası

Eskişehir'de Ocak ayı içinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kusurlu bulunan 2 bin 306 sürücüye toplamda 5 milyon 117 bin TL para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca 223 araç trafikten men edilirken, 22 sürücünün ehliyetine el konuldu. Aynı dönemde 571 vatandaşa trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ve güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildi.

01.02.2024 13:58
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Eskişehir'de Ocak ayı içinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kusurlu bulunan 2 bin 306 sürücüye 5 milyon 117 bin TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 36 bin 992 araç kontrol edildi. Denetimlerde, kurallara uymadığı belirlenen 2 bin 306 sürücüye 5 milyon 117 bin 160 TL para cezası kesildi. Ayrıca, 223 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 22 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Aynı dönem içerisinde Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yaşayan 571 vatandaşa da trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ile güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 2 Bin 306 Sürücüye 5 Milyon TL Para Cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de 2 Bin 306 Sürücüye 5 Milyon TL Para Cezası - Son Dakika
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