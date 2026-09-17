Eskişehir'de 2 kişinin öldüğü kazada tutuklu sanık için tahliye talebi reddedildi - Son Dakika
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Eskişehir'de 2 kişinin öldüğü kazada tutuklu sanık için tahliye talebi reddedildi

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Eskişehir\'de 2 kişinin öldüğü kazada tutuklu sanık için tahliye talebi reddedildi
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Eskişehir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı trafik kazasında 1,47 promil alkollü olduğu belirlenen tutuklu sanık Fahrettin Ercivan hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanık avukatının yeni bilirkişi raporu ve tahliye taleplerini reddederek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Eskişehir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı feci trafik kazasında 1,47 promil alkollü olduğu belirlenen tutuklu sanık Fahrettin Ercivan hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık, "Keşke benim canıma bir şey olsaydı da onlara bir zarar gelmeseydi" derken, duruşma salonunda gizlice cep telefonuyla fotoğraf çeken bir izleyici hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sivrihisar-Polatlı kara yolunda meydana gelen kazada 26 FB 732 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halinde olan 1,47 promil alkollü Fahrettin Ercivan, önünde ilerleyen otomobile arkadan çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak takla atan otomobilde bulunan Cemalettin Gençer ile Kadriye Özdamar hayatını kaybederken, Efe ve Hanife isimli yolcular ise yaralanmıştı. Olayın ardından tutuklanan sürücü Fahrettin Ercivan hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan açılan kamu davasının görülmesine devam edildi.

"Keşke benim canıma bir şey olsaydı"

Mahkemedeki ifadesinde olaydan yaklaşık 1 saat önce alkol aldığını ve Günyüzü ilçesindeki bir arkadaşının yanına gitmek üzere yola çıktığını belirten tutuklu sanık Fahrettin Ercivan, "Önümde giden aracın şerit içinde yalpaladığını gördüm. Sürücünün uyuduğunu düşünerek bir an önce yanından geçmek istedim. Sollamaya çıktığım sırada önümdeki araç aniden fren yaptı. Mesafeyi hesaplayamadım, aracımın sağ ön tarafıyla öndeki aracın sol arkasına çarptım. İndiğimde araç şarampolün üzerindeydi. Şoför kapısını açmaya çalıştım, açamadım. Yolcu kapısını açtığımda bir kadın çıktı, şoförün ise nefes almadığını fark ettim. Hemen ambulansı aradım ve bekledim. Böyle bir olaydan dolayı çok pişmanım. Keşke benim canıma bir şey olsaydı da o iki masum insana bir zarar gelmeseydi" dedi.

"Bizi yaklaşık 150 kilometre hızla geçti, araç taklalar attı"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Samet Ç., bayram ziyareti için Ankara istikametine gittiğini belirterek, kaza anını şu sözlerle anlattı:

"Sağ şeritte yaklaşık 110 kilometre hızla ilerliyordum. Kaza yapan araç arkamdan gelerek beni oldukça hızlı şekilde solladı. Hızı yaklaşık 150 kilometre civarındaydı. Önümde kendi şeridinde seyreden diğer araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki araç yanlayarak takla atmaya başladı ve bariyerlerin üzerinde durdu. Takla atma esnasında bir çocuk yola fırladı. Çarpan aracın sürücüsü araçtan inerek, yol ortasında şoka girmiş vaziyette 'Ben ne yaptım' diye bağırdı. Ben de hemen 112 Acil Servis ekiplerini arayarak, yaralılara müdahale etmeye çalıştım."

Sanık avukatından 'emniyet kemeri' ve yeni rapor talebi

Sanık müdafii ise savunmasında, müvekkilinin asli ve tam kusurlu olduğu yönündeki tespitleri kabul etmediklerini ifade etti. Olay yeri ve ölü muayene tutanaklarında vefat edenlerin emniyet kemerlerinin takılı olmadığına dair bulgular yer aldığını öne süren sanık avukatı, kusur durumunun yeniden tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilerek, yeni bir bilirkişi raporu aldırılmasını ve sanığın tahliyesini talep etti.

Duruşma salonunda gizli çekim gerginliği

Öte yandan duruşma devam ettiği sırada, izleyiciler arasında bulunan sanık yakını M.A.'nın cep telefonuyla duruşma salonu içerisinden gizlice görüntü ve fotoğraf çektiği tespit edildi. Mahkeme başkanının talimatıyla polis ekipleri şahsın telefonuna el koyarak, kayıtları incelemeye aldı. Şahıs hakkında duruşma salonunda izinsiz çekim yapması sebebiyle tutanak tutularak, adli işlem başlatıldı.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının güvenli sürüş yeteneğinin kaybına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması yönündeki talebini reddetti. Heyet, olay yerinde keşif yapılmasına, eksik evrakların giderilmesine ve sanık Fahrettin Ercivan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA
EskişehirGüvenlik3. SayfaMahkemeTrafikHakimSuçSon Dakika

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