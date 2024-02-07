Eskişehir'de 2 motosiklet ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 2 motosiklet ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Eskişehir\'de 2 motosiklet ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında, 2 motosiklet ve 2 otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucunda 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

07.02.2024 12:40
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Eskişehir'de 2 motosiklet ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında, 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Eskişehir- Bursa karayolunda bulunan Kütahya Köprülü Kavşağı altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa istikametine seyir halinde bulunan Y.Y.(21) idaresindeki 26 ADD 914 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucun orta refüje çarparak trafik kazası yaptı. Kazanın ardından gerekli trafik güvenliği tedbirlerinin alınmamasından dolayı seyir halinde olan E.Ç. (45) idaresindeki 03 HK 424 plakalı otomobil, önünde duran araca çarpmamak için ani fren ile durdu. Yolun sol şeridinde meydana gelen olayın ardından, aynı yönde seyir halinde bulunan R.T. (28) idaresindeki 26 AHT 727 plakalı motosiklet, 03 HK 424 plakalı otomobile, C.H.(26) idaresindeki 26 AIE 307 plakalı motosiklet ise 26 ADD 914 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 4 araçta da maddi hasar meydana gelirken, motosiklet sürücüleri R.T. ve C.H. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale dönerken, polis ekiplerince inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 2 motosiklet ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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