Eskişehir'de 28 Eylül-4 Ekim'de 64 şüpheli uyuşturucudan işlem gördü, 8 tutuklandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son bir hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 64 şüpheliye işlem yapılırken, narkotik maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 28 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 49 olaya müdahale ettiği operasyonlar sonucunda 64 şüpheliye işlem yapılırken, 8 şahıs tutuklandı ve 56 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca 22,52 gram metamfetamin, bin 124 adet sentetik ecza hapı, 35,39 gram esrar, 2,19 gram bonzai hammadde, 324,56 gram bonzai, 2,51 gram skunk, 3 adet hassas terazi, 1,34 gram kokain ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildiği belirtildi.