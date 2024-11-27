Eskişehir'de 3.325 Araç Trafik Cezası Yedi - Son Dakika
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Eskişehir'de 3.325 Araç Trafik Cezası Yedi

Eskişehir\'de 3.325 Araç Trafik Cezası Yedi

Eskişehir'de trafik denetiminde 3.325 araca ceza uygulandı, 140 araç men edildi.

27.11.2024 17:53
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Eskişehir'de polis ekiplerince, farklı şekillerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 3 bin 325 araca cezai işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 20-26 Kasım 2024 tarihleri çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda; 63 alkollü araç kullanmak, 106 sürücü belgesiz araç kullanmak, bin 159 park yasağı, 735 hız, 201 kırmızı ışık, 68 emniyet kemeri, 18 abart egzoz ve 62 kask kullanmamak gibi sebepler başta olmak üzere toplam 3 bin 325 araca çeşitli ihlallerden işlem uygulandı. Ayrıca 140 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü belgesinin daimi iptal edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 3.325 Araç Trafik Cezası Yedi - Son Dakika

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