Eskişehir'de 3 şüpheli gözaltına alındı, 102 kapsülde 1 kilo 194 gram kokain bulundu - Son Dakika
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Eskişehir'de 3 şüpheli gözaltına alındı, 102 kapsülde 1 kilo 194 gram kokain bulundu

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Eskişehir\'de 3 şüpheli gözaltına alındı, 102 kapsülde 1 kilo 194 gram kokain bulundu
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Eskişehir'de narkotik ekiplerinin operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve ikamet aramalarında 102 kapsül halinde toplam 1 kilo 194 gram kokain ele geçirildi, şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı.

Eskişehir'de narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 102 kapsül halinde 1 kilo 194 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üst ve ikamet aramalarında 102 kapsül halinde toplam 1 kilo 194 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
EskişehirNarkotik3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 3 şüpheli gözaltına alındı, 102 kapsülde 1 kilo 194 gram kokain bulundu - Son Dakika
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