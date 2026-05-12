Cansız bedeni babası tarafından bulundu

Eskişehir'de, cansız bedeni babası tarafından bulunan 31 yaşındaki şahsın ölümü şüpheli olarak değerlendirilerek olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, öğleden sonra Sütlüce Mahallesi Neslihan Sokak'ta bulunan apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 31 yaşındaki Osman Kart'ın hareketsiz bedeni eve gelen babası tarafından bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzere daireye gelen ekiplerinin incelemeleri sonucunda Osman Kart'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin talebi üzerine olay yerine gelen belediye tabibi şahsın ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi. Şahsın cenazesi otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

