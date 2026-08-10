Eskişehir\'de 361 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 361 gram bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçlarıyla mücadeleye yönelik yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde, Günyüzü ilçesinde bir şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada 361 gram bonzai ele geçirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu suçlarıyla mücadeleye yönelik tedbirlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.