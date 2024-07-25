Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 bıçak, 8 fişek ele geçirilirken, 19 şüpheliye polis ekiplerince işlem yapıldı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 bıçak, 8 fişek ele geçirildi. Gerçekleşen 9 olayda, 19 şüpheliye polis ekiplerince işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de 4 Ruhsatsız Tabanca ve Diğer Silahlar Ele Geçirildi - Son Dakika
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