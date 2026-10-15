Eskişehir'de 4 yerinden bıçaklanan kardeşin davasında iki sanığın cezası ertelendi - Son Dakika
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Eskişehir'de 4 yerinden bıçaklanan kardeşin davasında iki sanığın cezası ertelendi

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Eskişehir'de bıçaklı kavgada iki kardeşe verilen 8 ay 22 gün ve 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezalarının açıklanması geri bırakılarak ertelendi. Kardeşi tarafından 4 yerinden bıçaklanan sanık duruşmada 'psikopatın teki' dedi, diğer sanık pişman olduğunu söyledi.

Eskişehir'de kardeşi tarafından 4 farklı yerinden bıçaklanan Hamza K., karar duruşmasında kardeşi için "Bu psikopatın teki, beni bıçaklarken pantolonu düştü ve burnunun üstüne yere kapandı" dedi.

Eskişehir'de kardeş olan Hamza K. ve Halis K. arasında yaşanan bıçaklı kavga olayına ilişkin açılan davanın karar duruşması Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya katılan sanıklardan 4 farklı yerinden bıçaklanan Hamza K. ile burnu kırılan Halis K., mütalaaya karşı son savunmalarını yaptı.

"Bu psikopatın teki"

Kardeşini yaralamadığını ve kardeşinin arbede esnasında kendiliğinden düştüğünü belirten Hamza K., "Benim onu yaralamam mümkün değil. Beni bıçaklarken pantolonu dizlerinin üstüne düştü, yürüyemedi ve o arbedede burnunun üstüne yere kapandı. Benim ona bir müdahalem olmadı. Hakim Bey, bunun masum durduğuna bakmayın, psikopatın teki. Ben 4 yerimden bıçaklanmışım, her tarafım kan içindeydi. O anda kendimi savunmaktan başka bir şey yapmadım" dedi.

"Bıçak onun bıçağıydı, pişmanım"

Diğer sanık Halis K. ise savunmasında pişman olduğunu dile getirerek, "Olay malum, şu anda yaptığıma, bu hale geldiğime ve bu duruma düştüğüme pişmanım. O ne derse desin sorun yok, evvela Allah bilir. Pişmanım, karşı taraftan da davacıyım" ifadelerini kullandı.

İki kardeşe de verilen hapis cezası ertelendi

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hamza K.'yı 'yaralama' suçundan 8 ay 22 gün, Halis K.yı ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, her iki kardeşin de daha önceden sabıkası bulunmaması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek cezaları erteledi.

Kaynak: İHA
Eskişehir3. SayfaOlaylarGüncelSon Dakika

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