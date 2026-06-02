Eskişehir'de 452 Aranan Şahıs Yakalandı
Eskişehir'de 452 Aranan Şahıs Yakalandı

02.06.2026 09:54
Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri, son 1 ayda 452 aranan şahsı yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, mayıs ayı boyunca il genelindeki bin 74 uygulama noktasında 3 bin 233 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 280 şahıs, 5 yıla kadar aranan 134 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 29 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 9 şahıs olmak üzere toplam 452 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Jandarma, Polis, Yaşam, Son Dakika

