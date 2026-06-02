Eskişehir'de 452 Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 ay içerisinde aranması bulunan 452 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, mayıs ayı boyunca il genelindeki bin 74 uygulama noktasında 3 bin 233 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 280 şahıs, 5 yıla kadar aranan 134 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 29 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 9 şahıs olmak üzere toplam 452 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR