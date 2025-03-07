Rastgele 5 kişiyi bıçakladı, "Cahillik yaptım" dedi - Son Dakika
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Rastgele 5 kişiyi bıçakladı, "Cahillik yaptım" dedi

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Eskişehir'de kask, kar maskesi ve koruyucu şeffaf gözlük takarak rastgele 5 kişiyi bıçaklayan saldırgan hakim karşısına çıktı. Kapalı görülen duruşma sonrası konuşan Müştekilerden Metin Korkmaz, "Çocuk, 'Cahillik yaptım' diyor. Ne diyecek? 'Pişmanım' dedi. Oyun oynarken aklına gelmiş. Ben boğazımdan neler çektim. 39 gün hastanede, 39 gün de evde yattım. Hala avukat tahliyesini istiyor" dedi.

07.03.2025 16:54  Güncelleme: 17:04
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Eskişehir'de kask, kar maskesi ve koruyucu şeffaf gözlük takarak çay bahçesindeki 5 kişiyi cep telefonundan yaptığı canlı yayın sırasında bıçakla yaralayan sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

108 YIL HAPİS İSTEMİ

Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında "tasarlayarak öldürmeye teşebbüsten" 100 yıla ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan tutuklu sanık Arda K, takım elbiseyle katıldı.

Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan oyun tutkunu saldırganın yargılanmasına başlandı

YAYIN YASAĞI İSTENDİ

Sanık avukatı, dosyada 17 yaşında suça sürüklenen bir çocuk olduğunu, müvekkilinin ailesinin de çok sayıda tehdit aldığını belirterek, kapalı duruşma ve yayın yasağı talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, duruşmaların kapalı görülmesine karar verirken, yayın yasağı talebini reddetti.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Avukatlar ile müştekiler Tevfik Arslan, Cumali Özemek, Naşit Özyürek, Metin Korkmaz ve Cemal Altıntaş da salonda hazır bulundu. Duruşmada olayın tanığı olan 3 kişinin kimlik tespiti yapıldı. Sanık avukatının, duruşmada Arda K. ile yazışmaları olan 18 yaşından küçük çocuğun Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dinlenecek olmasından dolayı istediği kapalı duruşma talebi, mahkeme heyetince kabul edildi. Taraflar dışındaki tüm katılımcıların salondan çıkarılmasının ardından yargılanmaya başlandı. Duruşmada Arda K. savunmasını yaptı. Olayın 5 müştekisi ise sanıktan şikayetçi olduklarını ifade etti. Yaklaşık 2,5 saat süren duruşmada mahkeme heyeti, Arda K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 23 Mayıs'a ertelendi.

Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan oyun tutkunu saldırganın yargılanmasına başlandı

"OYUN OYNARKEN AKLINA GELMİŞ"

Müştekilerden Metin Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, duruşmada sanık avukatlarının ifadeleriyle kendilerini bastırdığını ileri sürdü. Arda K'nin duruşmada "Öldürmek için yapmadım" dediğini anlatan Korkmaz, "Oyun oynarken aklına gelmiş. Ben boğazımdan neler çektim. 39 gün hastanede, 39 gün de evde yattım. Hala avukat tahliyesini istiyor, ne olur bilmem. Benim şikayetim kesinlikle devam ediyor." diye konuştu. Duruşmada kendisine sorulması üzerine olayın nasıl gerçekleştiğini anlattığını dile getiren Korkmaz, şunları kaydetti: " Çocuk, 'Cahillik yaptım' diyor. Ne diyecek? 'Pişmanım' dedi ama çok detaylı konuşuyor. Nasıl konuşuyor, bilmem. 'İstemeyerek yaptım. Bilmem ne yaptım. Bir anlık yaptım.' dedi. 5 kişiyi bıçaklamışsın, böyle bir anlık mı bu? Oyundan etkilenmiş. Sen 5 kişiyi bıçaklıyorsun."

Rastgele 5 kişiyi bıçakladı, "Cahillik yaptım" dedi
Kaynak: AA

Metin Korkmaz, Eskişehir, Güvenlik, 3-sayfa, Çocuk, Hakim, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rastgele 5 kişiyi bıçakladı, 'Cahillik yaptım' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bayram ÖZSOY:
    kurtlar vadisi etkisi normal 22 13 Yanıtla
  • Murat Sert:
    hepsi bu silahli oyunlarin yüzünden.sanal ile gercegi ayiramiyorlar. 7 0 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Uffff buna içeride ne yanlışlar yaparlar... 1 0 Yanıtla
  • Zafer El:
    bu it daha yaşıyomu yediği haram geregi 0 0 Yanıtla
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