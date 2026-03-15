Eskişehir\'de yaşlı kadının şüpheli ölümü

Eskişehir'de evinde cansız bedenine ulaşılan 79 yaşındaki kadının şüpheli olarak değerlendirilen ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Karapınar Mahallesi Şehir Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 8 katlı OP 2-8-14 numaralı apartmanın 7'nci dairesinde oturan Ş.T. (79) isimli kadın, evinde yalnız başına ölü halde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri ve belediye tabibi sevk edildi. Tabip, olayı şüpheli ölüm olarak değerlendirdi. Olay Yeri Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi Morgu'na kaldırılan kadının kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - ESKİŞEHİR