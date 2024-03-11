Eskişehir\'de 8 Bin 942 Araç Kontrol Edildi, 645 Sürücüye 1 Milyon 498 Bin 259 TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheliler Yakalandı, Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında şüpheliler yakalandı ve farklı cins ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 3 olayda 4 şüpheli tutuklandı, 16 olayda 22 şüpheliye işlem yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda ise 7 olayda 7 şüpheli serbest bırakıldı.