Eskişehir\'de 8 Okul Servisine Para Cezası

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Eskişehir'de Haziran ayı içinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 136 adet okul servisi kontrol edilirken, kusurlu bulunan 8 sürücüye para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 1 Haziran ile 30 Haziran tarihleri arasında jandarma sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen denetimlerde, 136 adet okul servisi kontrol edildi. Denetimlerde, kusurlu olduğu tespit edilen 8 okul servisinin sürücüsüne toplamda 14 bin 490 TL para cezası kesildi.

Denetimlerde, okul servislerinin şoförlerine ve rehber personeline güvenli taşıma kuralları hakkında bilgilendirme eğitimi verildi. - ESKİŞEHİR