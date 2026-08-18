Eskişehir'de 86 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 86 Aranan Şahıs Yakalandı

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Eskişehir'de polis ve jandarma, 1 haftada 86 aranan şahsı yakaladı, çalışmalar sürüyor.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde, aranması bulunan 86 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 10-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelindeki 367 uygulama noktasında 367 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 86 şahıs, 5 yıla kadar aranan 45 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 4 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 2 şahıs olmak üzere toplam 86 şahsın yakalandığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de 86 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 86 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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