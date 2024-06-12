Eskişehir'de Abartı Egzoz ve Hatalı Park İhlallerine Cezalar - Son Dakika
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Eskişehir'de Abartı Egzoz ve Hatalı Park İhlallerine Cezalar

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, abartı egzoz kullanan ve hatalı park eden araçlara trafik cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, abartı egzoz kullanan 20 araca, duraklama yasağına uymayan 134 araca ve taşıt yolu üzerine park ihlali yapan 112 araca trafik cezası uygulandı.

12.06.2024 16:22
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Eskişehir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, abartı egzoz kullanılan ve hatalı park edilen araçlara trafik cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince abartı egzoz kullanılan ve hatalı park edilen araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, abartı egzoz kullanıldığı tespit edilen 20 araca, duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklayan 134 araca ve taşıt yolu üzerine park ihlali yaptığı belirlenen 112 araca trafik cezası kesildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Abartı Egzoz ve Hatalı Park İhlallerine Cezalar - Son Dakika

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