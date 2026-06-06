Eskişehir'de ağaç devrildi, araçlar zarar gördü - Son Dakika
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Eskişehir'de ağaç devrildi, araçlar zarar gördü

Eskişehir\'de ağaç devrildi, araçlar zarar gördü
06.06.2026 11:03
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Eskişehir'de ortadan ayrılan dut ağacı park halindeki iki araca devrildi, yaralanan olmadı.

Eskişehir'de ortadan ikiye ayrılan bir dut ağacı park halindeki araçların üzerine devrildi. Aynı aileye ait 2 farklı aracı altına alan ağaç, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kanlıtepe Sokak üzerinde meydana geldi. Çevre sakinlerinin araçlarını park ettiği boş alanın içerisindeki dut ağacı, ortadan ikiye ayrılarak büyük bir gürültüyle devrildi. Sesi duyan mahalleli panik yaşarken, aynı aileye ait 26 AKK 474 plakalı bir otomobil ve 26 RL 986 plakalı minibüs ağacın altında kaldı. Bu esnada şans eseri çevrede kimse bulunmadığı için yaralanan olmadı.

"Ağaç bir çocuğun üstüne de devrilebilirdi"

Otomobili ağacın altında kalan Kübra Taşkazan, "Buradaki dut ağacı ortadan yarılmış ve arabaların üstüne düştü. Biz de polisi ve itfaiyeyi aradık. Şu an arabalar çıkarılabilecek durumda değil. Birine bir şey de olabilirdi, ağaç bir çocuğun üstüne de devrilebilirdi. İki araç ağacın altında" dedi.

Olay maddi hasarla atlatıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçların çıkarılabilmesi için devrilen ağacın dallarını elektrikli testere ile kesti. 26 AKK 474 plakalı bir otomobilde ciddi bir hasar olmadığı, 26 RL 986 plakalı minibüsün ise ön kısmında göçük oluştuğu gözlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de ağaç devrildi, araçlar zarar gördü - Son Dakika

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