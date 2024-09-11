Eskişehir'de Yangın Çıkartan Alkollü Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Yangın Çıkartan Alkollü Şahıs Yakalandı

Eskişehir\'de Yangın Çıkartan Alkollü Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de alkollü bir şahıs tarafından çöp yığınında çıkarılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki dükkanlara sıçramadan söndürüldü. Olay yerinden kaçan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

11.09.2024 13:16
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Eskişehir'de alkollü bir şahıs tarafından çöp yığınında çıkarılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki dükkanlara sıçramadan söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Tepebaşı İlçesi Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi 3078'inci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde oturarak bir süre alkol tüketen M.A. isimli şahıs, bölgeden ayrılırken yol kenarındaki çöp yığınını ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çöp yığınında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda çevredeki dükkanlara sıçramadan söndürüldü.

Olay yerinen kaçan M.A., başka bir sokakta da yangın çıkartmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 53 yaşındaki M.A. hakkında, 'Taksirle yangına sebebiyet vermek' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Yangın Çıkartan Alkollü Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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