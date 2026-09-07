Eskişehir'de alkollü sürücüye trafik denetiminde 25 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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Eskişehir'de alkollü sürücüye trafik denetiminde 25 bin TL ceza kesildi

Eskişehir\'de alkollü sürücüye trafik denetiminde 25 bin TL ceza kesildi
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Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan trafik denetiminde, Odunpazarı ilçesinde durdurulan bir araç sürücüsünün 1.10 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü A.B.'ye 25 bin TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetiminde 1.10 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre dün gece, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Balsu Caddesi üzerinde şüphelendikleri 26 EV 442 plakalı aracı durdurdu. Ekiplerce yapılan kontrollerde sürücü A.B.'nin 1.10 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü araç kullandığı belirlenen sürücü A.B.'ye 25 bin TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA

Odunpazarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Trafik, Polis, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de alkollü sürücüye trafik denetiminde 25 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de alkollü sürücüye trafik denetiminde 25 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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