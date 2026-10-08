Eskişehir'de 3 kardeşe bakan amcasını silahla vuran 15 yaşındaki yeğen adliyede - Son Dakika
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Eskişehir'de 3 kardeşe bakan amcasını silahla vuran 15 yaşındaki yeğen adliyede

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Tepebaşı'na bağlı Karadere Mahallesi'nde çıkan tartışmada amcası Muhammed Aslanoğlu'nu silahla vurduğu belirlenen 15 yaşındaki lise öğrencisi A.A. adliyeye götürüldü. Babası cezaevinde olan çocuklara amcaları bakıyordu. Aslanoğlu hastanede kurtarılamamış, yeğen ise mezarlık yakınında jandarmaya teslim olmuştu.

Eskişehir'de, babasının cezaevinde olması nedeniyle kendisine ve kardeşlerine bakan amcasını silahla vurarak ölümüne neden olduğu belirlenen 15 yaşındaki lise öğrencisi A.A. adliyeye sevk edildi.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Karadere Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki A.A. ile amcası Muhammed Aslanoğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.A., silahla ateş ederek amcasını ağır yaraladı. Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Aslanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aslanoğlu'nun cenazesi otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

MEZARLIĞIN YANINDA TESLİM OLDU

Olayın ardından kendini ihbar eden A.A.'nın, evin 100 metre aşağısındaki mezarlığın yakınına giderek jandarma ekiplerine "Ben vurdum" diyerek teslim olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YEĞENLERİNE BAKMAK İÇİN EVLENMEMİŞ

Şüphelinin babasının cezaevine girmesinin ardından kendini yeğenlerine bakmaya adayan biri olarak tanınan Muhammed Aslanoğlu'nun, A.A. ve kardeşlerine baktığı öğrenildi. Çalıştığı iş yerinde ve mahallede iyi bir insan olarak bilinen Aslanoğlu'nun yakınları, amcanın yeğenlerine bakmak için evlenmeyi dahi düşünmediğini ifade etti. Çocukların annesinden ise uzun süredir haber alınamadığı öğrenildi. Aslanoğlu'nun vurulduğu evin camındaki kurşun izi dikkat çekti.

MUHTAR: ÇOK İYİ BİR İNSANDI

Karadere Mahallesi Muhtarı Muzaffer Öztuna, olayı jandarmaya telefon edilmesi üzerine öğrendiğini belirterek, "Jandarma ve ambulans geldi. Ancak ambulans gelmeden önce yaralanan kişiyi kendi araçlarıyla hastaneye götürmüşler. Söylendiğine göre olayı gerçekleştiren kişi, 15 yaşındaki yeğeniymiş. Yeğeni kendisi jandarmaya gelerek 'Ben vurdum' diyerek teslim oldu" dedi.

Muhtar Öztuna, "Çocuğun bildiğim kadarıyla annesi ve babası hapiste. Vurulan kişi ise onların amcasıydı ve üç çocuğa da amcaları bakıyordu. İçeride ne yaşandığını, olayın kaza sonucu mu yoksa başka bir nedenle mi meydana geldiğini bilmiyorum. Vurulan adam ise çok iyi bir insandı, kimseye bir zararı ya da kötülüğü dokunmazdı" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
EskişehirTepebaşı3. SayfaOlaylarGüncelSuçSon Dakika

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